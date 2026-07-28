En su mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció este martes que su gobierno elevará la “Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1,300” , como parte de un paquete de medidas orientadas a mejorar los ingresos de los trabajadores y dinamizar la economía nacional.

En su discurso tras asumir la Presidencia de la República, la mandataria señaló que su gestión impulsará la reactivación de los tres principales motores de la economía: el trabajo, la inversión y la empresa, con el objetivo de generar mayores oportunidades laborales y fortalecer el crecimiento económico del país.

Bono extraordinario

En ese marco, explicó que el incremento del salario mínimo e stará acompañado de un “bono compensatorio por única vez” dirigido a las micro y pequeñas empresas (Mypes), con el propósito de facilitar la incorporación de más trabajadores a la formalidad y mitigar el impacto del aumento de los costos laborales.

Fujimori sostuvo que esta medida busca equilibrar la mejora de los ingresos de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las pequeñas unidades productivas, que representan una parte importante de la generación de empleo en el país.

“Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, enfatizó la jefa de Estado al destacar que el fortalecimiento del empleo formal será una de las prioridades de su administración.