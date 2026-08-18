El ganador de la primera temporada de La Voz Perú está de vuelta. Daniel Lazo inicia una nueva etapa en su vida artística y personal con el lanzamiento del tema: “Vuelvo a empezar”. Una canción cuya letra refleja fielmente sus duras vivencias y el camino a la madurez de su vida.

Durante los últimos años, Daniel ha atravesado momentos difíciles que fueron ampliamente conocidos por la opinión pública. Hoy, lejos de intentar borrar ese pasado, decide enfrentarlo con honestidad.

“Si bien es imposible cambiar las malas decisiones que tomé y las consecuencias que dejaron, sí es posible asumir mis acciones como lecciones de vida. Aprendí de cada error y, como dijo Maradona alguna vez: “La pelota no se mancha”. Hoy puedo decir, que el micrófono tampoco se mancha”, señala el cantante, quien ahora tiene 35 años.

El músico es consciente de que la confianza no se exige; se construye. Es un proceso que camina día a día. Por ello, pide al público una oportunidad para demostrar que hoy vive de manera distinta. Con responsabilidad, disciplina y esperanza. Un ser humano que aprendió de sus errores y que a través de la música quiere expresar ese cambio en su vida.

¿QUE DICE LA LETRA DEL TEMA “VUELVO A EMPEZAR”

La canción habla del perdón, no como un acto de olvido, sino como un compromiso real con la responsabilidad, la reconciliación y el crecimiento. Es una letra que refleja el sentir de todas aquellas personas que alguna vez se equivocaron y decidieron pedir una oportunidad.

Escrita por el Lic. Luis Verastegui Barahona, amigo personal de Daniel Lazo; el tema cuenta con la producción musical de Jesús Alberto “El Viejo” Rodríguez, reconocido artista por su trabajo con diversas figuras de la música latina.

Para Daniel Lazo, “Vuelvo a empezar” no nace como una respuesta a la crítica ni como una estrategia para limpiar una imagen. Nace de una experiencia personal marcada por el arrepentimiento, la búsqueda de paz, el deseo sincero de construir un futuro diferente y corregir el rumbo cuando el cambio nace desde el corazón y se sostiene con buenas acciones.