Un total de 20 mil DNI (Documento Nacional de Identidad) se encuentran en las oficinas de Reniec, listos para ser recogidos por los ciudadanos, que este domingo 4 de octubre emitirán su voto, en las elecciones regionales y municipales 2026, informó el jefe de la oficina regional del Reniec en Junín, Enrique Fortun De La Cruz.

Detalló que en las oficinas de Reniec en Huancayo, hay 10 mil DNI y 10 mil más en las oficinas en otras provincias, donde también están a la espera de las personas

Vencidos son validos

El funcionario acotó que los ciudadanos pueden ejercer su voto con el DNI vencido, el DNI azul, el DNI electrónico y el DNI amarillo, en el caso de los jóvenes que ya cumplieron los 18 años pero aún no lo cambiaron.horario. En la oficina del Reniec, ubicada en la avenida Mariscal Castilla N°1801 en el distrito de El Tambo, la atención es desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, hasta el viernes. El sábado, la atención será desde las 6 de la mañana hasta las 7.45 de la noche.

El domingo, la atención es desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con este horario extendido se busca que las personas que aún no recogieron su DNI, lo puedan hacer inclusive a horas del cierre de la votación durante las elecciones regionales y municipales. Cuando una persona tramita su DNI, la entrega es de 5 a 7 días.

Cabe mencionar, que el Reniec emite únicamente el DNI electrónico (DNIe) para todos los peruanos, tanto para adultos como para menores de edad. Así se concretará la masificación del DNI electrónico. Esta versión 3.0 tiene cuenta con 64 llaves de seguridad. Los costos para la emisión del primer DNI electrónico, se extienden hasta el 31 de diciembre de 2026, serán únicamente de: adulto S/.30 y menor S/.16.