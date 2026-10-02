La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Castilla, viene desarrollando jornadas de capacitación dirigidas a los personeros de las organizaciones políticas, como parte de las acciones preparatorias para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán el domingo 4 de octubre.

Para llevar a cabo estas jornadas, el personal de la ODPE coordina previamente la convocatoria de los personeros y establece los lugares, fechas y horarios de las sesiones, con el propósito de facilitar su participación y acercar la información electoral a los representantes de las organizaciones políticas.

Durante las capacitaciones, el personal de la ONPE explica las funciones, derechos y deberes de los personeros, así como su participación en las distintas etapas de la jornada electoral. Los contenidos comprenden las actividades relacionadas con la instalación de las mesas de sufragio, el sufragio y el escrutinio, además de los procedimientos que deben observar durante cada una de estas etapas.

Las sesiones tienen un carácter participativo, por lo que los asistentes pueden formular consultas y plantear situaciones que podrían presentarse durante el desarrollo de los comicios. El personal encargado de la capacitación absuelve estas dudas y brinda las precisiones correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el proceso electoral.

El trabajo se extiende a las oficinas distritales y de centros poblados, donde se desarrollan jornadas dirigidas a los personeros de las distintas jurisdicciones comprendidas en el ámbito de la jurisdicción. De esta manera, se facilita que los representantes de las organizaciones políticas de las diferentes localidades accedan a la información necesaria para ejercer sus funciones durante los comicios.

Estas acciones forman parte de la preparación de la ONPE para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y tienen como finalidad que los personeros cuenten con información clara sobre los procedimientos que se aplicarán durante la jornada y el alcance de su participación el próximo 4 de octubre.