En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales del próximo 4 de octubre, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Morropón realizó la verificación del material de sufragio que será utilizado durante la jornada, como parte de las acciones orientadas a garantizar la seguridad y transparencia del proceso.

La actividad se llevó a cabo en la sede de la ODPE Morropón, con la participación del Jurado Electoral Especial (JEE) Morropón, en su calidad de órgano fiscalizador y de la jefa de la ODPE Morropón, Yanira Bustamante Vargas. También estuvieron presentes los representantes del Registro Nacional de Identificación y Estaco Civil (RENIEC) y la Policía Nacional del Perú.

El procedimiento de verificación consistió en la selección aleatoria y apertura de seis paquetes electorales por parte del JEE, correspondientes a las provincias de Huancabamba y Morropón a fin de constatar que el material corresponda a la mesa de votación asignada. Culminada la revisión, los representantes del JEE de Morropón dieron conformidad a todo el material de sufragio distribuido en las cajas, el mismo que será utilizado por los miembros de mesa, no existiendo observación al respecto.

Después del procedimiento, las cajas fueron nuevamente cerradas y lacradas, incorporándose un acta que deja constancia de que el proceso se realizó conforme a los protocolos de seguridad establecidos.

Al término de la actividad, el representante del JEE y la jefe de la ODPE suscribieron el acta de verificación del material de sufragio, documento que certifica la conformidad del procedimiento y garantiza la integridad del proceso.

Posteriormente, el material electoral será distribuido a los locales de votación de la circunscripción electoral, donde será entregado a los miembros de mesa el día de la jornada electoral para la instalación de las mesas de sufragio.

Para las Elecciones Generales 2026, la ODPE Morropón cuenta con 245,278 electores habilitados que serán atendidos en 855 mesas de sufragio, distribuidos en 115 locales de votación.