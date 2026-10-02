En el marco de las actividades conmemorativas por el Día del Periodista Peruano, el decano del Colegio de Periodistas del Perú - Filial Departamental Junín, Víctor Raúl Carmen Núñez, emitió un contundente pronunciamiento en el que enfatizó el valor del rigor profesional, la protección del ejercicio periodístico y el respeto irrestricto a la libertad de prensa en el país.

Ceremonia ​​

Dirigiéndose a los comunicadores y periodistas de la región y el país, Carmen Núñez remarcó la necesidad de actuar con responsabilidad e independencia frente al actual escenario político y social.

​“A los periodistas decirles que sigamos siendo responsables en nuestro trabajo. Tenemos que ser mucho más rigurosos, como decía en mi discurso: hay que casarnos con la verdad, así le duela a quien le duela, nada más que la verdad y ser independientes, no tomar partido”, expresó el decano.

​Asimismo, alertó sobre la proliferación de contenidos improvisados difundidos en plataformas digitales durante la coyuntura electoral, precisando que el uso de tecnologías no reemplaza la preparación académica ni el respeto por las normas éticas.

​“Hay jóvenes que creen que cogiendo una cámara o un celular y grabando ya se sienten periodistas. No. El periodista necesita ser profesionalizado, necesita informarse bien y tener mucho cuidado en lo que se está informando. Tres, cuatro o cinco veces hay que verificar para no cometer errores”, enfatizó.

Carmen Núñez también hizo un llamado explícito a las instituciones del Estado, entre ellas las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para que brinden las garantías necesarias a los comunicadores en el cumplimiento de su misión, sin temor a represalias.