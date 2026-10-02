Hoy entró en vigencia la prohibición de realizar reuniones o manifestaciones políticas con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y todos los aspirantes a la Alcaldía de Lima realizaron sus tradicionales mítines de campaña.

Los cierres. Al cierre de esta edición, el candidato a primer regidor de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, aún no aparecía en el estrado principal de su actividad proselitista, en la Avenida de La Peruanidad, pero horas antes había participado en otra jornada en El Agustino.

Allí anunció que, en caso de volver a ser electo alcalde, dirigirá marchas al Congreso para exigir leyes más fuertes contra la inseguridad.

“Yo como alcalde voy a encabezar las marchas para tener penas bravas contra el terrorista urbano. He venido hablando con mis diputados y senadores, también con varios de otros partidos. Los vamos a parar, haremos lo mismo que Fujimori, pero Alberto, un tribunal militar para aquel ‘veneco’ que nos venga a joder la vida (sea sentenciado). Procesos sumarios y a la selva del Perú, que se jodan. Por derechos humanos Le doy una carpa, un machete su agua y su yuca”, aseguró.

Carlos Bruce (Somos Perú) se dirigió a la prensa antes de subir al estrado en Villa El Salvador. Allí, en medio de la lluvia, volvió a cuestionar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no dar a conocer si dará la credencial a López-Aliaga si resulta electo.

“La Constitución dice que el cargo de senador es irrenunciable, el JNE dijo que el señor López-Aliaga era senador y le permitieron renunciar, ahí hay una infracción. La Constitución dice que el alcalde no se puede reelegir y el señor López-Aliaga está postulando a una reelección, esa es otra infracción”, aseveró.

Finalmente, Francis Allison (Avanza País) estuvo en Ate y allí destacó que realizó una campaña “austera” y agradeció el apoyo que recibió.