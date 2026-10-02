Un adulto mayor murió luego de ser atropellado por un bus de transporte público en la avenida Acceso 1, en Ventanilla. El accidente ocurrió durante la noche y residentes de la zona señalaron que la falta de iluminación habría dificultado la visibilidad en el lugar.

Según los vecinos, el fallecido era conocido en el sector porque realizaba trabajos destinados a cubrir los huecos de la pista. Los residentes indicaron que estas labores eran parte de las actividades que desarrollaba para ganarse la vida.

El accidente ocurrió cuando el hombre se encontraba en la vía y el conductor del bus no habría logrado advertir su presencia a tiempo. Tras el impacto, sufrió un golpe en la cabeza y murió en el lugar, mientras que su identidad aún no ha sido confirmada.

Vecinos cuestionan falta de iluminación

Los residentes señalaron que la avenida presenta problemas de alumbrado público debido a la falta de energía eléctrica. Consideraron que esta condición habría reducido la visibilidad durante el desplazamiento de los vehículos por el sector.

Ante las condiciones de la vía, los vecinos solicitaron la instalación de postes de alumbrado público. Además, pidieron colocar rompemuelles para reducir la velocidad de los vehículos y prevenir nuevos accidentes.

El vehículo involucrado es un bus de color rojo que cubre la ruta entre Ate y Ventanilla. Luego del accidente, la unidad fue trasladada a la comisaría de Pachacútec para continuar con las diligencias.

El conductor fue intervenido por agentes de la Policía Nacional y llevado a la dependencia policial. Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del accidente.