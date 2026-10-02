Una servidora de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo fue detenida durante un operativo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, por su presunta implicancia en el delito de peculado por apropiación.

La intervención se realizó el 30 de septiembre, alrededor de las 4:45 de la tarde, en la Oficina de Educación, Cultura y Deporte de la comuna. Allí fue intervenida Wendy H. S., secretaria de la Gerencia de Desarrollo Social, cuando presuntamente recibía S/ 240 correspondientes al alquiler del polideportivo ubicado en el parque Bolognesi.

Según las primeras indagaciones y declaraciones recogidas por el Ministerio Público, el dinero habría sido cobrado de manera irregular y no habría ingresado a las arcas de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo.

La investigación fiscal también busca determinar si los recursos presuntamente cobrados de manera irregular estaban destinados a contribuir al financiamiento del cierre de campaña de un partido político. Este extremo forma parte de las diligencias que deberán ser esclarecidas durante la investigación.

El operativo estuvo a cargo del fiscal provincial Miguel Rojas Mayta y el fiscal adjunto provincial Milder Peinado Lara. La investigación preliminar está bajo responsabilidad del fiscal provincial Juan Cadillo Rosario, quien dispuso iniciar las diligencias por el presunto delito de peculado por apropiación, en agravio de la comuna provincial, contra quienes resulten responsables.

Durante la intervención, el Ministerio Público aseguró documentación relacionada con la administración, percepción y custodia de los ingresos generados por el alquiler del escenario deportivo durante 2026. También se incautó el teléfono celular y el equipo informático asignados a la servidora intervenida, los cuales serán sometidos a las pericias correspondientes.

La Fiscalía continuará con la recopilación de elementos de convicción para establecer cómo se realizó el cobro, quiénes participaron y el destino que habría tenido el dinero.