Marco Centty, expresó que ya los vecinos están cansados de los mismos cuadros políticos que poco o nada han hecho cuando tuvieron la oportunidad.

Ya terminando la campaña política de este año, se ha visto un gran despliegue tanto en redes sociales así como de logística en varios distritos y con diferentes candidatos, Miraflores no ha sido la excepción pues algunos postulantes han hecho un gran despliegue para intentar captar el voto de los vecinos, una práctica que podría resultar peligrosa.

El candidato a Miraflores por Arequipa Avancemos, Marco Centty, advirtió que con estos actos se estaría “hipotecando” a la municipalidad para luego pagar los favores políticos. “Es que es evidente. ¿De dónde sale tanto dinero?, entonces ese el riesgo y los vecinos ya lo saben por eso no se dejarán engañar ante las campañas millonarias”, advirtió.

Agregó que hoy los vecinos de Miraflores tienen la principal necesidad de seguridad, por eso dijo que de ser elegido, se invertirá en la colocación de más cámaras de seguridad usando inteligencia artificial, un patrullaje integrado y sistematizado.