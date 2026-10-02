Fredy Zegarra Black, candidato a primer regidor de la Municipalidad Provincial de Arequipa por Ahora Nación, sostiene que su experiencia como alcalde de José Luis Bustamante y Rivero puede contribuir a la gestión provincial. Plantea priorizar el transporte, la seguridad y el orden urbano, además de fortalecer la fiscalización desde el Concejo Municipal.

¿Cuál considera que es el papel de un regidor dentro de la Municipalidad Provincial de Arequipa? El regidor integra el Concejo Municipal, que es el órgano normativo encargado de regular, mediante normas de carácter obligatorio, las actividades dentro de la provincia. Además, tiene la función de fiscalizar. Así como contribuimos al desarrollo y apoyamos al alcalde para ejecutar obras de envergadura y buscar el bienestar común, también debemos verificar que exista un buen manejo del presupuesto y que las cosas se hagan correctamente. El regidor también debe ser un contacto entre la población y el alcalde, de manera que pueda recoger las necesidades y urgencias de los ciudadanos y ayudar a viabilizarlas ante la autoridad municipal.

Usted tiene experiencia como autoridad ¿Cómo puede contribuir esa trayectoria a su eventual labor como regidor? Definitivamente tenemos experiencia. Después de 38 años de servicio en la Policía Nacional, ingresamos a la política como primer regidor o teniente alcalde de José Luis Bustamante y Rivero. Posteriormente asumimos la alcaldía y pudimos aplicar la experiencia adquirida durante la primera gestión. Bustamante y Rivero es un distrito con características particulares. Tiene la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres y la avenida Dolores, con una importante actividad nocturna y de entretenimiento. Hemos trabajado en recuperar el principio de autoridad, poner orden y trabajar de la mano con los comerciantes para brindar mayor seguridad a los jóvenes.

¿Por qué decidió postular nuevamente a un cargo político, esta vez como primer regidor provincial? Inicialmente no teníamos pensado postular a ningún cargo. Considerábamos que, después de haber cumplido una gestión como teniente alcalde y otra como alcalde, habíamos aportado al distrito donde vivimos desde hace más de 50 años. Queríamos dedicarnos a nuestras actividades particulares y a nuestra familia, porque también las habíamos dejado de lado. Sin embargo, en los últimos días de inscripción recibimos la invitación de Alfredo Benavente para conformar un equipo. Hicimos un análisis de la ciudad y consideramos que Arequipa ha tenido un retroceso y que su desarrollo se ha paralizado durante varios años. Decidimos entonces sumar nuestras experiencias para trabajar por la provincia.

¿Por qué conformar una lista integrada por autoridades con experiencia municipal? Porque consideramos que una sola persona no puede resolver los grandes problemas de Arequipa. Lo que hemos buscado es dejar de lado los egoísmos personales y sumar experiencias. Alfredo Benavente tiene una experiencia desde Alto Selva Alegre; quien habla tiene una vivencia en Bustamante y Rivero, mientras que Esmelín Pacheco conoce la realidad de los distritos rurales.

¿Estaría preparado para asumir la alcaldía provincial si tuviera que hacerlo? Tenemos la experiencia suficiente, pero consideramos que eso no va a suceder porque conocemos las cualidades de Alfredo Benavente. Lo que queremos es trabajar con honestidad e integridad para solucionar los problemas de Arequipa, principalmente el transporte y la seguridad, y continuar desarrollando la ciudad de la mano con sus organizaciones e instituciones.

Algunos cuestionan que autoridades en funciones vuelvan a postular ¿Cuál es su posición al respecto? En mi caso, postulé por primera vez acompañando a un alcalde y posteriormente fui candidato a alcalde. Consideramos que ya hemos aportado a nuestro distrito y que era suficiente. Hemos dejado de lado intereses personales y familiares para dedicarnos al servicio público. Cuando uno tiene ganas de trabajar, honestidad e integridad, las cosas se pueden hacer bien. En Bustamante y Rivero hemos estado permanentemente en el trabajo de campo, mañana, tarde y noche, acompañando a los servidores municipales, realizando operativos y recuperando la autoridad.

¿Qué tipo de ordenanzas considera que necesita la Municipalidad Provincial de Arequipa? El trabajo de los regidores es normativo, pero no solamente se trata de crear nuevas ordenanzas. También debemos hacer cumplir las normas que ya existen y que muchas veces se convierten en letra muerta. Por ejemplo, cuando ingresamos a la Municipalidad de Bustamante y Rivero descubrimos que existía una ordenanza que establecía que los locales nocturnos debían funcionar solamente hasta las 2 de la mañana. Esa norma tenía más de diez años, pero no se cumplía. Nosotros no tuvimos que modificarla, sino hacerla cumplir.

¿Cuáles serían los principales problemas que deberían atenderse desde el Concejo Provincial? Uno de los principales problemas es la infraestructura vial. Necesitamos intercambios viales que permitan trasladar a la población de un extremo de la ciudad al otro de manera rápida. También debemos mejorar el transporte público urbano. Nuestra propuesta es promover la electromovilidad mediante buses eléctricos con capacidad mínima para 70 pasajeros, buscando un transporte masivo eficiente. En las grandes ciudades, cuando existe un buen servicio público, la población utiliza menos sus vehículos particulares durante los días laborables.

¿Qué propone para enfrentar el problema de la inseguridad? Proponemos implementar una moderna central de videovigilancia C5 a nivel metropolitano. El concepto C5 comprende central de comando, control, comunicaciones, cómputo y contacto ciudadano. Actualmente existen centrales que funcionan básicamente para atender delitos y faltas. Lo que necesitamos es integrar en una central metropolitana a la Policía, bomberos, Defensa Civil.

Perfil. Es un exoficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) y político peruano, quien actualmente se desempeña como alcalde del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Lleva casi ocho años en política.