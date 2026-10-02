Una iguana verde fue rescatada por especialistas del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) luego de ingresar a una vivienda ubicada en el distrito de La Merced, provincia de Chanchamayo.

La propietaria del inmueble alertó sobre la presencia del reptil a la Sede Chanchamayo de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Selva Central. Personal especializado acudió al lugar y realizó la captura siguiendo los protocolos para evitar lesiones al animal.

Posteriormente, el ejemplar pasó por una evaluación biológica y veterinaria. Los especialistas determinaron que presentaba buen estado de salud, peso adecuado y conservaba su comportamiento silvestre, por lo que no había desarrollado dependencia de las personas.

Ante estas condiciones, Serfor dispuso su liberación en un área segura de la jurisdicción, con disponibilidad de alimento, refugio y condiciones apropiadas para su superv

Advierten sobre el tráfico de fauna silvestre

Edgar Huamaní, responsable de la Sede Chanchamayo de la ATFFS Selva Central, recordó que los animales silvestres no deben ser adquiridos ni mantenidos como mascotas, debido a que su comercialización ilegal constituye un delito.

El funcionario también exhortó a la población a comunicar oportunamente la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas mediante Alerta Serfor, al WhatsApp 947 588 269, proporcionando la ubicación y, de ser posible, fotografías o videos que permitan facilitar el rescate.