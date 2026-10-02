De cara a los comicios de este domingo 4 de octubre, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recuerda a la ciudadanía que la jornada de votación se desarrollará de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., por lo que los electores deberán acudir dentro de ese horario a sus respectivos locales de votación.

Proceso electoral

Para mayor información, los ciudadanos pueden consultar su local de votación y si fueron elegidos miembros de mesa, a través, de la plataforma de Consulta Electoral de la ONPE: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/.

En el caso de los miembros de mesa, titulares y suplentes deberán presentarse a las 6:00 a. m. en sus respectivos locales para registrarse en la hoja de control de asistencia. De los nueve miembros convocados por cada mesa, solo tres asumirán finalmente la conducción de la jornada electoral. Quienes cumplan efectivamente esta función recibirán una compensación económica de S/ 165.

El jefe de la ODPE, Villadigno Zárate Quispe, precisó que los miembros de mesa que no cumplan con esta función estarán sujetos a una multa de S/275. Asimismo, los ciudadanos que no acudan a votar deberán pagar una multa por omisión al sufragio, cuyo monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito: S/ 110 en los distritos considerados no pobres, S/ 55 en los pobres no extremos y S/ 27.50 en los pobres extremos.

Los miembros de mesa pueden reforzar sus conocimientos y conocer sus funciones mediante el material de capacitación disponible en https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/portal ,La ciudadanía también puede acceder a información sobre las ERM 2026 en el portal https://erm2026.onpe.gob.pe/.

La ODPE Ica informa, además, que después de emitir el voto ya no se colocará el holograma en la parte posterior del DNI. Asimismo, los ciudadanos que cumplan 18 años el mismo domingo 4 de octubre están habilitados para sufragar en estas elecciones.

Para las ERM 2026, en los distritos de las provincias de Ica, Nasca y Palpa se instalarán 1,372 mesas de sufragio en 145 locales de votación, donde están convocados a participar aproximadamente 407,320 electores hábiles.

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