Tras 32 y 5 años de peregrinar a Ayabaca en busca del milagroso Señor Cautivo, los devotos unieron su pasión por la música y su fe para componer tres canciones en ritmo de cumbia, dedicadas a la venerada imagen que cada octubre reúne a miles de peregrinos.

Ellos son José Espinoza Ancajima y su hijo Abel Espinoza Palacios, pertenecientes a la 1ª Hermandad de Peregrinos de Catacaos, quienes lanzan un gran estreno musical en videoclips que desde ayer están disponibles en las plataformas de YouTube, Tik Tok y Facebook.

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Las producciones musicales incluyen las canciones “Por una promesa”, “Escúchale” y “Con lágrimas”, piezas escritas por José Grimaldo con los arreglos musicales de su hijo, mientras la producción cobra vida gracias a la interpretación llena de sensibilidad de la menor Kim Alvarado García (14 años).

Los videoclips fueron grabados durante el camino a Ayabaca y en el Santuario del Señor Cautivo, imágenes que dan vida a una peregrinación católica que está enraizada en la sierra piurana, a donde llegan miles de personas de todo el país y del extranjero.