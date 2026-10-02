El presunto dueño del criadero clandestino intervenido en San Juan de Miraflores pidió disculpas durante la audiencia donde la Fiscalía sustenta su pedido de prisión preventiva. El investigado aseguró que no tiene antecedentes y solicitó al juez considerar su situación.

El hombre, de 42 años identificado como Félix Sonco Ruelas afirmó que nunca había tenido problemas con la justicia y pidió disculpas a las personas afectadas por el caso.

“Pido las disculpas a todos los afectados. Tengo 42 años. No tengo jamás ningún antecedente, ni policial, ni judicial, ni penal”, manifestó ante el magistrado.

Asimismo indicó que su detención y los traslados posteriores son una situación difícil de afrontar.

“Todo esto para mí es trágico. Yo le pido las disculpas a todas las víctimas. Yo no tengo antecedentes. Por favor, señor juez”, insistió.

El investigado pidió que el magistrado tome en cuenta que nunca había estado en una comisaría. Además suplicó que la pena no sea tan severa.

“Le pido que no sea muy estricto con nosotros”, expresó durante la audiencia.

Respuesta del juez

El magistrado señaló que las disculpas y la ausencia de antecedentes no determinan por sí solas la situación jurídica de los investigados.

“Más allá de las disculpas, lo que se quiere es justamente verificar si existe imputación”, respondió.

El caso corresponde a los 48 perros encontrados el 28 de septiembre en un inmueble de San Juan de Miraflores. Los animales presentaban diversas afecciones y se investiga además la presunta mutilación de las cuerdas vocales de algunos para impedir que ladraran. Por este caso también fue intervenida Darlys Vanegas Caicedo, quien es investigada por los presuntos delitos de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos.

La audiencia continuará este sábado 3 de octubre a las 11:30 a. m. El Ministerio Público solicita prisión preventiva para los dos investigados.