El ingeniero civil Wilber Flores postula a la gobernación regional de Tacna por el partido Podemos Perú.

¿Cómo así tomó la decisión de postular a la gobernación de Tacna?

Ver tanta ineficacia de las autoridades que están en turno, tanto abandono y el retraso de los proyectos sobre todo el abandono del hospital regional Hipólito Unanue y del sector comercial me impulsó a postular como candidato al Gobierno Regional.

El hospital es un problema que se arrastra desde hace tres gestiones ¿cómo podría culminarla?

Han habido ya informes de la Contraloría que han dicho que necesita una demolición absoluta porque varios aisladores están dañados, en este caso hemos visto por conveniente dejar que la Fiscalía, el Poder Judicial y la Contraloría hagan su trabajo, nosotros planteamos hacer otro hospital, primero se tiene que declarar en emergencia el sector salud, luego pedir una declaratoria de emergencia del Consejo de Ministros y de inmediato iniciar la elaboración de un perfil técnico para un nuevo nosocomio, consideramos que en tres años para el 2029 se debe tener un hospital de otra categoría y nombre.

Hay otros sectores de la ciudad que reclaman el mejoramiento de sus centros de salud ¿qué propone usted?

Hemos revisado una estadística de todos los centros de salud sobre todo acá en Tacna y hay bastantes falencias sobre todo en equipamiento y médicos, ya tenemos en el plan de gobierno acciones inmediatas para implementar, todos los centros de salud van a ser dotados de ambulancias y construiremos un centro de salud mental en el distrito Gregorio Albarracín porque es necesario.

¿Qué hará para resolver el déficit hídrico?

La represa de Paucarani presenta fisuras, lo que vamos a hacer es impermeabilizarla para que no tengamos pérdidas de agua en la parte alta, también vamos a ser los impulsores de este proyecto del embalse Cardos, el Gobierno Regional va a ser gestor para que se ejecute junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, los tres, para ejecutar ese proyecto, creo que en el 2029 debemos tener culminado y puesto en funcionamiento este embalse para dotar de agua a la población y el agro.

¿Qué plantea para ejecutar el puerto Grau?

Vamos a buscar al inversionista extranjero para que a través de una asociación pública y privada podamos hacer la construcción de ese puerto ya que sería importante porque nos dará un eje logístico y económico con el país de Bolivia, de esta forma también es necesario culminar la carretera tan esperada como es la vía Tacna – Collpa – La Paz y junto con el proyecto del puerto Grau se generará un movimiento económico enorme en la región de Tacna.

¿Porque la población debería votar por Wilbert Flores?

Creo que en mi condición de candidato nuevo estamos listos y aptos para hacer una buena gestión, para modernizar y transformar Tacna, después de 30 años de obras paralizadas esta es la única forma de poder cambiar y ustedes la población de Tacna pueden estar seguros de que yo vengo con honradez y transparencia, tantos años paralizados en agricultura, transporte, salud y educación, todos esos sectores, hemos pensado en todos ellos en nuestro plan de gobierno, vamos a ejecutar esos proyectos que tanto anhelamos, Wilber Flores es un candidato nuevo que viene a transformar y modernizar Tacna porque me considero un candidato del pueblo.