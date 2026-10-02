El equipo de básquetbol femenino del colegio Gelicich de Huancayo consiguió su clasificación a la Etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos tras completar una campaña invicta en las fases previas de la competencia.

El conjunto huancaíno inició su recorrido consagrándose campeón de la etapa UGEL Huancayo. Posteriormente, enfrentó a representantes de Tarma, Jauja, Pichanaki y Satipo en la fase Regional, donde volvió a imponerse y obtuvo el título que le permitió avanzar al Macroregional.

La última prueba se disputó en Huánuco, donde las escolares se midieron con los equipos de Ucayali, Pasco y la región anfitriona. Las deportistas del Gelicich mantuvieron su racha sin derrotas y se quedaron con el campeonato Macroregional, obteniendo el cupo para la etapa na

Entrenamiento a doble horario

El plantel pertenece a la categoría C, dirigida a estudiantes de hasta 17 años, pero está conformado principalmente por adolescentes de 15 años. Las jugadoras llevan varios años de preparación y realizan entrenamientos en doble horario, combinando su actividad deportiva con sus estudios.

El proceso es conducido por el entrenador principal y su asistente técnico, quien además cumple la función de delegado, de acuerdo con las normas de la competencia.

Con la clasificación asegurada, las representantes del colegio Gelicich se preparan para viajar a Lima y disputar la etapa nacional, donde buscarán continuar con su campaña y representar a Huancayo y a la Macroregión 5, integrada por Junín, Huánuco, Pasco y Ucayali.