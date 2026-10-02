Dos celulares, droga y otros objetos prohibidos hallaron los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) durante un operativo de revisión y registro en el interior del penal El Milagro de Trujillo.

La intervención se realizó el último jueves en diversos ambientes de los pabellones de este establecimiento penitenciario.

REQUISA

Durante la inspección de una de las celdas, el personal del INPE descubrió un forado en el piso que habría sido hecho por los internos. En su interior, ocultos y camuflados dentro de medias, se encontraron dos modernos aparatos móviles y cuatro bolsas que contenían aproximadamente 490 gramos de pasta básica de cocaína (PBC).

“Estamos sacando bolsas, aparentemente con una sustancia ilícita. Además, otros paquetes más, al parecer, un equipo celular”, se escucha decir a unos de los agentes durante la requisa.

Asimismo, al revisar uno de los pasadizos de la cárcel, los agentes notaron un polo colgado en un gancho. Al retirarlo, descubrieron que había una bolsa de color blanca atada que contenía un cargador de celular y audífonos.

Foto: INPE

Durante la intervención también se encontraron cables eléctricos, soguillas de rafia, pipas artesanales y objetos punzopenetrantes.

El INPE informó que el operativo estuvo encabezado por la nueva dirección del establecimiento penitenciario, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el control interno y frenar las actividades ilícitas.

Tras los hallazgos, se comunicó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al representante de la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas de Trujillo para las diligencias correspondientes.

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