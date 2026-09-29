El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) cesó del cargo de director del penal El Milagro de Trujillo a Wilson de la Torre Valderrama, cuya gestión enfrentó cuestionamientos porque desde esa cárcel continuaban coordinándose asesinatos, secuestros, extorsiones y asaltos. Además, este mes, se reportó el homicidio de un interno.

POLÉMICO CAMBIO

El funcionario fue designado en ese puesto el 12 de febrero de este año y su salida se oficializó a través de la Resolución Presidencial N° 636-2026-INPE/P. En el documento se indica que el cambio responde a un proceso de reestructuración en la Oficina Regional Norte.

Sin embargo, su administración estuvo en la polémica porque la Policía confirmó que desde la cárcel trujillana continuaban planificándose los más feroces crímenes perpetrados en la región La Libertad. Además, los controles no funcionaban porque los presos tenían acceso a celulares, drogas, armas blancas y hasta videojuegos.

Esto hizo que el 5 de septiembre el Ejecutivo declare en emergencia a este penal durante 60 días. Luego, se ejecutaron tres redadas que lograron incautar diversos objetos prohibidos. El 17 de este mes hallaron 298 ketes de marihuana y 28 bolsitas con clorhidrato de cocaína.

Una semana después se frustró el ingreso de dos reproductores portátiles de DVD, con sus respectivos controles, cargadores y accesorios; una consola de PlayStation con tarjetas y dos mandos; así como 19 radios portátiles con sus cargadores y cables.

El 25 de septiembre, en tanto, se decomisaron 500 gramos de pasta básica de cocaína (PBC), 71 bolsitas de esa misma droga, 307 ketes de marihuana y cinco empaques pequeños con clorhidrato de cocaína. También se incautaron audífonos, baterías artesanales, un celular con memoria micro SD, tres antenas artesanales, pipas, relojes, objetos punzantes, entre otras especies prohibidas.

Hace una semana, asimismo, familiares del interno Jesús Benito Reyes Cárdenas denunciaron que su pariente fue asesinado a puñaladas en una gresca ocurrida en esa cárcel.

RETORNA

Para mitigar la crisis, el Inpe designó a José Cabanillas Noriega como nuevo director del penal trujillano. Él ya ocupó este cargo durante dos periodos: el 2007 y el 2022.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad