Aquí detallamos los precios de los combustibles para hoy viernes 2 de octubre en algunos grifos de Arequipa. Estos son los pecios de la gasolina, petróleo, el GLP y el balón de gas en Arequipa, según la plataforma Facilito.

¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 2 de octubre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el grifo Petrolcenter en el distrito de Cerro Colorado a 21.20 soles, en el grifo EESS Sanlimax en la Av. Venezuela en el Cercado de Arequipa a 21.29 soles, en la estación de servicio Exact en Yura a 21.29 soles, en el grifo Salaverry en la Av. Del mismo nombre en Socabaya a 22.83 soles, en la estación Corzo en San Martín de Socabaya a 22.19 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 2 de octubre en Arequipa?

La gasolina Premium en el Grupo Conexis en la Av. Mariscal Castilla en el Cercado de Arequipa en 21.80 soles el galón, en EESS SanLimax en el Cercado de Arequipa a 22.19 soles, en la estación de Servicios San Lorenzo en la calle Huánuco en el distrito de Mariano Melgar a 22.30 soles, en el grifo Petrolex en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 22.39 soles, en la estación Corzo en San Martín de Socabaya a 23.19 soles, en el grifo Salaverry en el mismo distrito de Socabaya se vende a 23.65 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel) hoy en los grifos?

Este 2 de octubre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en la estación de servicio Exact Perú en la carretera Arequipa Yura a 24.45 soles, en la estación Petrolcenter en semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado en la Av. Perú a 24.45 soles, en el grifo DBM & M S.A.C. en la carretera Panamericana Sur en el distrito de La Joya a 24.67 soles, en el grifo Salaverry en el distrito de Socabaya a 26.15 soles, en el grifo Corzo en San Martín de Socabaya a 25.99 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 28 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Tarapacá en la Av. Del mismo nombre en Miraflores a 6.99 soles el galón, en la estación Inversiones JDSF en la Variante de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles, en Zeta Gas Andino en la intersección de la Av. Perú con Puno en Cerro Colorado a 6.88 soles, en grifo Sur en la Av. Jesús en Arequipa a 6.89 soles, en el grifo Escen en la Av. Arequipa en Alto Selva Alegre a 6.99 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 2 de octubre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca Costa Gas en el establecimiento comercializadora Fergas en la Av. Arequipa en Paucarpata a 48 soles, la marca Pecsagas en la calle Mayta Capac en Hunter a 48 soles, la marca Progas en el local Maritza Quispe en la Asociación Artesanal el Misti en Alto Selva Alegre a 48.99 soles.