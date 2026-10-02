Más de 10 mil pacientes con problemas de ansiedad fueron atendidos en los servicios de salud mental de Arequipa, convirtiendo a este trastorno en uno de los principales motivos de consulta.

El psiquiatra de la Red de Salud Arequipa-Caylloma, Mauricio Benavente, informó que la cifra evidencia la creciente demanda de atención especializada en la región.

A los casos de ansiedad se suman 4 mil 500 atenciones por problemas de salud mental en niños y adolescentes. Benavente señaló que estas situaciones no eran tan comunes o visibles anteriormente, pero actualmente existe una mayor identificación de los casos. Este grupo es considerado uno de los más vulnerables y recibe prioridad en la atención.

Los problemas depresivos, en sus diferentes formas y tipos, alcanzan hasta el momento unos 4 mil 200 casos atendidos. Después se encuentran las adicciones y otras patologías que también requieren tratamiento especializado. Los pacientes son derivados a los centros de salud mental comunitarios para recibir atención y seguimiento.

ATENCIÓN A DEMANDA

Sin embargo, la demanda supera ampliamente la capacidad existente en la región. Arequipa cuenta actualmente con 14 centros de salud mental comunitarios, pero se requieren unos 36 adicionales para reducir la brecha de atención. Para ello, Benavente señaló que se necesita incrementar la inversión en salud mental y elevar el presupuesto destinado a este sector.

La mayor cantidad de problemas se concentra en personas de 18 a 54 años, seguidas por los menores de 7 a 16 años. El especialista sostuvo que la atención de los problemas psicosociales requiere políticas sostenidas y una mayor concertación del Gobierno Regional de Arequipa, que deberá mantener este tema entre sus prioridades en la próxima gestión.