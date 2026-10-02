La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, visitó el penal de mujeres de Sullana, donde interactuó con las internas y donó 200 libros sobre diversas materias para la biblioteca.

[PUEDES VER: Un voraz incendio deja cerca de S/1 millón en pérdidas en Piura]

Pacheco recorrió sus instalaciones, como sus dormitorios, comedor, los talleres de confección, manualidades, cosmetología, entre otros, así como, las instalaciones del PRONOEI, destinadas a las hijas e hijos de las internas.

La magistrada hizo la entrega formal de los 200 libros, sobre temas como familia, religión, textos de lectura, la biblia, biografías entre otros. A la vez, manifestó su preocupación ante la falta de ventilación y espacio en la zona de habitaciones de las internas, preocupación que se comprometió a transmitir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.