Luz Pacheco anunció que trasladará al ministro de Justicia su preocupación por el hacinamiento. Además donó libros.
Luz Pacheco anunció que trasladará al ministro de Justicia su preocupación por el hacinamiento. Además donó libros.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco Zerga, visitó el penal de mujeres de , donde interactuó con las internas y donó 200 libros sobre diversas materias para la biblioteca.

Pacheco recorrió sus instalaciones, como sus dormitorios, comedor, los talleres de confección, manualidades, cosmetología, entre otros, así como, las instalaciones del PRONOEI, destinadas a las hijas e hijos de las internas.

La magistrada hizo la entrega formal de los 200 libros, sobre temas como familia, religión, textos de lectura, la biblia, biografías entre otros. A la vez, manifestó su preocupación ante la falta de ventilación y espacio en la zona de habitaciones de las internas, preocupación que se comprometió a transmitir al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.

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