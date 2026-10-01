Las autoridades realizaron una verificación a diversos locales de los partidos políticos en la provincia de Sullana y les solicitaron a cumplir con las prohibiciones dispuestas de cara a las Elecciones Regionales y Municipales que se realizarán este domingo 4 de octubre.

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El operativo estuvo liderado por el fiscal provincial Juan Aguilar de la Fiscalía de Prevención del Delito, junto a personal del Jurado Electoral Especial (JEE) y la Policía Nacional. Durante la diligencia, inspeccionaron los locales de Primero Perú, Somos Perú, Acción Popular y otros más en el distrito de Bellavista.

En cada uno de los locales, las autoridades notificaron formalmente a los encargados sobre la obligación de suspender todo acto de propaganda política a partir de las cero horas del sábado 3 de octubre de 2026.

Además, la prohibición de efectuar reuniones, mítines o actos de proselitismo en los plazos legalmente fijados. Asimismo, recordaron que la infracción a estas disposiciones o la inducción al voto constituye un delito sancionado por el Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones. A la vez, advirtieron que continuarán los operativos de fiscalización para verificar el cumplimiento de la ley electoral.