Un taxista resultó herido luego de recibir varios disparos mientras conducía por la intersección de los jirones Venezuela y Ayacucho, en el Callao. La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Kevin Anthony Paredes Alcázar, de 30 años.

Según la hipótesis policial, el conductor trasladaba a cuatro menores de edad cuando estos lo habrían encañonado y disparado dentro del automóvil. Los investigadores consideran esta posibilidad debido a que los impactos habrían sido realizados desde el interior de la unidad.

Los disparos provocaron que el taxista perdiera el control del automóvil mientras se desplazaba por la zona. La unidad terminó chocando contra una vivienda de material noble, sin que se reportaran otras personas heridas por el accidente.

Familiares de la víctima señalaron que el hombre trabajaba como taxista. Tras el impacto, fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión, donde permanece internado y recibe atención médica.

Fotos: César.grados@photo.gec

Menores huyeron tras el ataque

Una vez ocurrido el ataque, los cuatro adolescentes habrían abandonado el vehículo y escapado del lugar. Vecinos de la zona señalaron a la Policía que los menores huyeron después de los disparos.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo la agresión y determinar la participación de los adolescentes señalados en la hipótesis policial. Hasta el momento, no se ha informado de otras personas afectadas por el hecho.