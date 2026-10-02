Misterioso rastro. Alex Reyes Reyes (30), se esfumó el domingo 27 de septiembre y solo hallaron una de sus zapatillas, cerca a la cabaña donde pernoctaba. La última vez que vieron a Alex fue en su piscigranja, ubicada en el centro poblado de Cachi, distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca. Los moradores de la zona refieren que se encontraba trabajando en la laguna de Quiullacocha (Santo Domingo de Cachi).

El día que desapareció notaron la presencia de una fémina, luego no se supo más de Alex Reyes, quien no es ubicado y su celular está apagado. Sus parientes temen que algo malo pudo pasarle, por ello piden a la Policía investigar la extraña desaparición.

Busqueda

Han pasado 5 días y se perdió todo contacto con el dueño de la piscigranja. Los familiares desesperados piden ayuda para encontrarlo, porque cada vez que Alex se ausentaba comunicaba de ello a su familia. Si lo has visto o tienes alguna información de su paradero, debes dar aviso a la Policía o llamar al 929012513.

Otro drama viven los parientes de María Fe Llacsahuanga Atoche (15), quien desapareció tras salir al parque de Palián en Huancayo, a las 08:00 de la mañana del 29 de setiembre. De acuerdo a las investigaciones policiales la menor habría viajado a Lima, en compañía de un extraño quien la estaría llevando a Sullana. Al momento de su desaparición llevaba puesta una casaca negra, buzo rosado, zapatillas blancas y una mochila color celeste. Cualquier información debe comunicarse al 968248615 o 983401731.