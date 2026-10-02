Hasta el día de ayer, los candidatos aprovecharon los últimos días de campaña para recorrer calles y distritos, encabezar pasacalles y concentraciones, y presentar sus propuestas ante los electores. Música, banderolas, arengas, artistas y actividades deportivas marcaron parte de los cierres en Huancayo y otras provincias de Junín, en una jornada que también estuvo acompañada de cuestionamientos entre contendores y pedidos para que el proceso electoral se desarrolle con transparencia.

Pedido

A pocas horas de la jornada electoral, los candidatos también dirigieron sus mensajes a la población. Dimas Aliaga, candidato al Gobierno Regional por Renovación Popular, pidió a los electores participar con conciencia y cuestionó que los recursos de la región puedan caer, según sostuvo, en manos de la corrupción. “No dejemos a nuestra región en manos de bandas delincuenciales. Este domingo, defendamos a Junín con convicción y experiencia”, manifestó.

También respondió a los cuestionamientos recibidos durante la campaña y afirmó: “Hay Dimas para rato”.

Por su lado, Fernando Orihuela, candidato al Gobierno Regional por el partido Podemos Perú, cerró la campaña con un mensaje dirigido a quienes lo acompañaron. “Mil gracias por tanto cariño, no los vamos a defraudar”, expresó, tras señalar que centró su campaña en la presentación de sus planes de gobierno y no en ataques a sus adversarios. El candidato destacó que durante la campaña recorrió las nueve provincias de Junín y presentó propuestas.

Rony Vejarano, aspirante a la Municipalidad Provincial de Huancayo por Batalla Perú, pidió a los ciudadanos evaluar las propuestas antes de emitir su voto. “Que realmente la población sepa elegir las propuestas técnicas viables”, manifestó. El pedido de transparencia a las autoridades electorales fue otro de los mensajes que coincidió entre los postulantes. Vejarano señaló que sus personeros estarán desde las primeras horas en los locales de votación y pidió garantías para el desarrollo y procesamiento de los resultados.

Jorge Pérez, candidato a la Municipalidad Provincial de Huancayo por Perú Primero, señaló que llega a la jornada electoral con tranquilidad y cuestionó algunas de las propuestas que, según dijo, fueron planteadas durante la campaña sin considerar las competencias y posibilidades reales de la municipalidad. “Nosotros estamos siendo bastante serios en nuestras propuestas. Gane quien gane, bueno, nosotros vamos a ser muy respetuosos de sus resultados y también estaremos predispuestos a colaborar con las autoridades que asuman la gestión”, afirmó.

Denuncias

También se produjeron denuncias que marcaron el tramo final de la contienda, como la realizada por Arnoldo Mallma, candidato de Alianza para el Progreso al Gobierno Regional, quien denunció públicamente haber recibido presuntas amenazas y haber encontrado la cabeza de un perro degollado en su vivienda. “Eso no nos va a detener, estamos en una etapa álgida de elecciones. El gran Valle del Mantaro merece su corredor de cuatro carriles de Huancayo a Jauja y nosotros lo haremos realidad”, dijo el candidato, quien se lució junto a su familia en cada evento que asistía.





Cierre

Acción Popular ayer hizo un cierre de campaña muy característico optando por una campaña médica gratuita y recolección de comida para canes. Su candidato al gobierno regional, Jhonny Rojas, encabezó el evento en Chilca.

El partido Batalla Perú acompañó a sus candidatos provinciales y distritales, César Merea, candidato regional cerró ayer las actividades en Chanchamayo donde expresó que tendría prioridad en la Selva Central.

El partido del pescadito, Frepap, hizo lo propio con toda su militancia el 29 de septiembre en Chilca luego de una caravana desde el estadio Castilla.

Fuerza Popular, con su candidata Julia Camavilca, cerraron campaña el pasado domingo 27 de septiembre; y aunque la lideresa estaba en silla de ruedas, no dejó de mostrarse entusiasta.

Mael Palomino, candidato por Juntos por el Perú, también se unió a los partidos que hicieron el cierre de campaña el último día y acompañados de su militancia partieron desde El Tambo hasta Chilca en caravana para cerrar a ritmo de la música.

Desayunos

Y mientras cada agrupación cerraba su campaña, los candidatos también definieron cómo vivirán las primeras horas del domingo. Vejarano tiene previsto realizar a las 8:30 de la mañana un desayuno electoral junto a sus familiares y vecinos. Aliaga señaló que vienen coordinando para compartir el desayuno con candidatos distritales y provinciales. Pérez, en tanto, confirmó que desayunará en su domicilio y permanecerá allí durante el conteo.