Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció la ejecución de un conjunto de carreteras consideradas estratégicas para fortalecer la conectividad nacional y promover el desarrollo económico de diversas regiones del país.

“Asimismo, ejecutaremos las carreteras Oyón–Ambo, Canta–La Viuda–Unish, Puerto Ocopa–Atalaya, la Longitudinal de la Sierra que recorre Junín, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, Carretera Los Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4, junto con un Programa Nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales”, afirmó.

Corredores viales y caminos rurales entre las prioridades

La mandataria señaló que su gobierno impulsará proyectos de infraestructura vial orientados a mejorar la conexión entre la costa, la sierra y la selva, además de fortalecer el transporte de personas y mercancías.

Entre las obras mencionadas figuran las carreteras Oyón–Ambo, Canta–La Viuda–Unish, Puerto Ocopa–Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, la Carretera Los Libertadores, la Autopista del Sol y la Red Vial N.° 4.

Asimismo, anunció la puesta en marcha de un Programa Nacional de Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Rurales, con el objetivo de mejorar la conectividad en las zonas alejadas del país.

Infraestructura para integrar al país

Fujimori sostuvo que las inversiones en infraestructura vial serán un eje de su gestión por el impacto que tienen en la integración territorial y el desarrollo económico.

“Porque cada carretera trae oportunidades, cada puente acerca familias, cada obra bien ejecutada integra al Perú”, expresó durante su discurso.