La presidenta Keiko Fujimori confirmó este martes la reactivación del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), una iniciativa que su gobierno buscará poner en marcha como parte de sus políticas sociales. La medida retoma un compromiso que la mandataria sostuvo durante toda su campaña presidencial y que ahora se traslada a la gestión pública.

“Para la etapa escolar, relanzaremos el PRONAA para garantizar que los estudiantes de los colegios públicos reciban una alimentación nutritiva, segura y de calidad. Ningún niño puede aprender adecuadamente con hambre”, indicó.

La propuesta de reactivar el PRONAA no es reciente en el discurso de Fujimori. Durante su recorrido de campaña por distintas regiones del país, la entonces candidata presidencial visitó comedores populares y ollas comunes donde reiteró su intención de fortalecer este tipo de programas sociales.

En marzo, durante una visita a Cajamarca, Fujimori ya había planteado la reactivación del PRONAA junto con la entrega de tractores como parte de un paquete de apoyo al sector agrícola. Estas propuestas se mantuvieron como parte de su plan de gobierno hasta su llegada a la presidencia.

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Keiko Fujimori, presidenta de la República: Reorganizaremos los programas sociales y los servicios públicos alrededor de tres grandes políticas de Estado. En primer lugar, aprobaremos una Política de Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez,… pic.twitter.com/2ggm7JcVPA — Canal N (@canalN_) July 28, 2026





¿Cómo nació el PRONAA?

El programa social fue creado el 3 de febrero de 1992 mediante el Decreto Supremo N° 020-92-PCM, durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. La iniciativa surgió de la fusión de dos entidades preexistentes, la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario y el Programa de Asistencia Directa, con el fin de unificar bajo un solo pliego presupuestal los esfuerzos estatales de ayuda alimentaria.

Su enfoque estuvo orientado a brindar apoyo nutricional a poblaciones vulnerables en zonas rurales y urbano-marginales, principalmente niños, madres gestantes y adultos mayores. Entre sus componentes más conocidos estuvieron los desayunos escolares y la atención a comedores populares.

Veinte años después de su creación, el PRONAA fue cerrado como parte de la implementación de una nueva agenda de inclusión social en el país. Posteriormente fue reemplazado por el programa Qali Warma durante el gobierno de Ollanta Humala.