Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori afirmó que una de las prioridades de su gobierno será fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar el avance de la delincuencia y el crimen organizado.

“Nuestra prioridad será fortalecer integralmente a nuestra gloriosa Policía Nacional del Perú. Le devolveremos el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece para cumplir con firmeza su misión de defender a los peruanos de bien”, sostuvo.

Modernización tecnológica para combatir el delito

Como parte de su estrategia de seguridad, la mandataria anunció un proceso de modernización tecnológica de la institución policial.

Entre las medidas mencionó la implementación de sistemas nacionales de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para anticipar y mapear la actividad delictiva, herramientas modernas de comunicación y nuevos centros de comando para mejorar la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.

Acciones contra mafias y crimen organizado

Fujimori aseguró que las acciones del Ejecutivo no estarán dirigidas únicamente contra la delincuencia común, sino también contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales vinculadas a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal.

“Iremos tras las mafias nacionales e internacionales que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal”, afirmó.

Asimismo, anunció el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para desarticular estas organizaciones desde sus cabecillas y sus estructuras económicas.

Sanciones para policías corruptos y reconocimiento al mérito

La presidenta también advirtió que su gobierno no protegerá a los integrantes de la Policía involucrados en actos ilícitos.

“Ningún miembro de la Policía Nacional que se ponga al servicio del delito encontrará protección en nuestro gobierno. Quien deshonre la institución responderá ante la justicia con todo el peso de la ley”, enfatizó.

En paralelo, indicó que se implementará un sistema permanente de reconocimiento al mérito para los efectivos que destaquen por su labor, con el objetivo de fortalecer la integridad y el compromiso dentro de la institución.

Reforma penitenciaria y fortalecimiento de unidades de flagrancia

Como parte de la política de seguridad, Fujimori anunció que su gestión fortalecerá y ampliará las unidades de flagrancia y pondrá en marcha una reforma del sistema penitenciario.

La mandataria sostuvo que el objetivo es impedir que las cárceles continúen funcionando como centros de operaciones del crimen organizado y recuperar su finalidad como establecimientos de reclusión.