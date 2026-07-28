La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que durante su gobierno buscará concluir la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima y ejecutar las líneas 3, 4, 5 y 6 como parte de un plan para ampliar el transporte ferroviario en la capital. Asimismo, adelantó que impulsará sistemas de metro en las ciudades de Arequipa, Piura y Trujillo, además de los proyectos de trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca.

La mandataria presentó estas iniciativas durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República. Según indicó, forman parte del paquete de proyectos de infraestructura que su gestión priorizará para fortalecer la conectividad y mejorar el transporte de pasajeros en distintas regiones del país.

En el bloque dedicado a infraestructura, Fujimori sostuvo que uno de los principales objetivos será expandir el sistema de transporte masivo de Lima y Callao. Para ello, señaló que se culminará la Línea 2 y se impulsará la ejecución de cuatro nuevas líneas.

“En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así como los trenes de cercanías Lima – Ica y Lima – Barranca”, indicó.

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Keiko Fujimori, presidenta de la República: Keiko Fujimori, presidenta de la República: En Lima y Callao culminaremos la Línea 2 del Metro y ejecutaremos las líneas 3, 4, 5 y 6; además, impulsaremos sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, así… pic.twitter.com/ISoRysU2Im — Canal N (@canalN_) July 28, 2026





Sistemas de metro llegarán a tres regiones

Como parte de la propuesta, la presidenta informó que el desarrollo ferroviario no estará limitado a Lima y Callao. En ese sentido, anunció que Arequipa, Piura y Trujillo contarán con proyectos de sistemas de metro para mejorar la movilidad urbana en esas ciudades.

Además, indicó que su gobierno impulsará la construcción de los trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca. Estas obras buscan fortalecer la conexión entre la capital y ciudades ubicadas al sur y norte de Lima mediante una red ferroviaria para el transporte de pasajeros.

Nueva Carretera Central y otras obras viales

Durante su mensaje, Fujimori también confirmó que la Nueva Carretera Central será una de las obras prioritarias de su administración. Explicó que este proyecto permitirá mejorar la conexión entre Lima y el centro del país, además de descongestionar la vía actual y facilitar el traslado de pasajeros y mercancías.

La mandataria agregó que su plan de infraestructura contempla la ejecución de las carreteras Oyón-Ambo, Canta-La Viuda-Unish, Puerto Ocopa-Atalaya, la Longitudinal de la Sierra, la Carretera Los Libertadores y la Autopista del Sol. Asimismo, anunció un programa nacional de rehabilitación y mantenimiento de caminos rurales con el objetivo de fortalecer la conectividad en distintas regiones del país.