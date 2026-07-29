Juan Carlos Requejo juró como ministro de la Producción (Produce) durante la ceremonia de conformación del primer gabinete ministerial del gobierno de Keiko Fujimori, realizada en Palacio de Gobierno.

El nuevo titular del Produce es abogado por la Universidad de Piura, tiene una maestría en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica del Perú y egresado del Programa de Alta Dirección de la Universidad de Piura.

Requejo cuenta con experiencia previa en el Ministerio de la Producción, donde ocupó altos cargos dentro del sector. Entre noviembre de 2025 y julio de 2026 se desempeñó como viceministro de Mype e Industria, mientras que entre 2016 y 2018 ejerció como viceministro de Pesca y Acuicultura.

Además, fue viceministro de Trabajo en 2020 y ejerció como superintendente de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) entre 2019 y 2022. También ocupó cargos como secretario general en los ministerios de Agricultura y Trabajo, así como en el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Asimismo, se desempeñó como gerente central anticorrupción de la Contraloría General de la República.

Asimismo, Requejo asume el Ministerio de la Producción en un escenario complejo para el sector pesquero, afectado por los efectos del Fenómeno El Niño, que han alterado la disponibilidad de recursos hidrobiológicos y condicionado el desarrollo de las temporadas de pesca.

Entre sus principales desafíos también figura la recuperación de las micro y pequeñas empresas (mypes), fortalecer la competitividad industrial y promover inversiones que contribuyan al crecimiento de la actividad productiva del país.