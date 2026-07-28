La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a Ernesto Álvarez Miranda como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, Debido a que no estuvo presente en Palacio de Gobierno, el acto protocolar se realizó de manera virtual.

Álvarez Miranda es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres (USMP). Cuenta con una especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra, además de estudios de posgrado en Derechos Humanos en la American University y en justicia constitucional en la Universidad de Pisa.

En el ámbito académico, se desempeña como profesor principal de la Facultad de Derecho de la USMP, donde también ha ejercido funciones como director de investigación jurídica y coordinador del programa de doctorado en Derecho.

Su trayectoria en el sector público incluye su desempeño como magistrado del Tribunal Constitucional entre 2007 y 2014, institución que presidió en 2012. Asimismo, ocupó recientemente el cargo de presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de José Jerí, entre 2025 y 2026.