Vladimiro Huaroc Portocarrero juró este martes como ministro del Ambiente durante la ceremonia de instalación del primer Consejo de Ministros del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori.

La ceremonia, realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, formalizó su incorporación al gabinete ministerial encabezado por Luis Galarreta.

Huaroc cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en la administración pública y en organismos internacionales. Estudió Antropología en la Universidad Nacional del Centro del Perú y realizó una especialización en desarrollo en el Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo de Ginebra, en Suiza.

Su carrera se consolidó en el Sistema de las Naciones Unidas. Entre 1982 y 1992 se desempeñó como alto comisionado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Nicaragua, México y Honduras. Posteriormente, hasta 1996, coordinó la Oficina de Operaciones de Asuntos Políticos y Misiones de Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el ámbito nacional, Huaroc integró el equipo fundador de la Defensoría del Pueblo, donde se desempeñó como asesor y representante en las regiones de Junín y Ayacucho entre 1996 y 2000.

Su trayectoria política comenzó con su elección como presidente regional de Junín para el período 2007-2010. Durante esa gestión también presidió la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

Durante la gestión de Ollanta Humala, Huaroc asumió el cargo de alto comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Entre 2012 y 2014, Huaroc lideró una política de diálogo para la gestión de conflictos sociales desde la PCM. Como parte de esa labor, impulsó acuerdos sobre el proyecto minero Toquepala, beneficios tributarios para productores algodoneros y cambios en concesiones de Shougang Hierro Perú destinados al desarrollo urbano de Marcona.