Machu Picchu: Suspenden ingreso al Camino Inca por intensas lluvias y deslizamientos

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco dispuso la suspensión temporal del ingreso de visitantes a la Red de Caminos Inca de Machu Picchu a partir del miércoles 19 de agosto y hasta nuevo aviso, debido a los deslizamientos y daños registrados en diversos sectores como consecuencia de las intensas lluvias. La medida tiene como finalidad proteger la integridad física de los turistas y garantizar condiciones seguras durante su recorrido.

La directora ejecutiva de la entidad cultural, Maritza Candia, informó que desde la noche del lunes 17 de agosto se vienen registrando lluvias intensas e inusuales en distintos sectores de la Red de Caminos Inca, ocasionando deslizamientos de tierra, crecida de riachuelos, inundación de zonas de campamento, colapso de servicios higiénicos, afectación de pontones y erosión de suelos, entre otras incidencias que representan un riesgo para los visitantes.

Las emergencias se han registrado en los sectores de Llulluchapampa, Ayapata, Paqaymayu Alto, Soqtacocha, Yuncachimpa, Qonchamarka, Wayllabamba, Pawkarcancha, Cusichaka, Phuyupatamarka y Wiñaywayna. “El personal de vigilancia y conservación de la Red de Caminos Inca realiza un monitoreo permanente de estos sectores para identificar oportunamente cualquier situación de riesgo y adoptar las medidas necesarias”, precisó el arqueólogo Francisco Huarcaya, responsable de Conservación de la Red de Caminos Inca.

Como medida preventiva, la DDC Cusco dispuso el retorno de los visitantes que ingresaron a la Red de Caminos Inca el martes 18 de agosto, así como la suspensión de nuevos ingresos desde el 19 de agosto. Esta decisión se adopta considerando las condiciones meteorológicas adversas previstas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), asociadas a la presencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA).

Para los visitantes que se encuentran retornando del Camino Inca, se vienen evaluando rutas alternas por el sector del kilómetro 104, en Chachabamba, y el kilómetro 106, en Choquesuysuy. La habilitación de estas rutas estará sujeta a la evaluación de las condiciones meteorológicas y de seguridad hasta el 22 de agosto. De persistir las condiciones adversas, se procederá con los trámites correspondientes para la reprogramación de las visitas y/o devolución de los costos de ingreso, según corresponda.

Asimismo, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco ha dispuesto mantener en alerta permanente al personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, con el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia, monitoreo y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Finalmente, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco exhorta a los operadores turísticos y usuarios de la Red de Caminos Inca a respetar las disposiciones de seguridad y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales que serán difundidas a través de los canales institucionales de la entidad.