Luego de que la presidenta Keiko Fujimori jurara al cargo y recibiera la banda presidencial, congresistas de Juntos por el Perú (JP) y de Ahora Nación (AN) protagonizaron un bochornoso incidente.

Falta de respeto

Previo al primer mensaje a la Nación de la nueva jefa de Estado, los senadores y diputados de dichas bancadas se levantaron de sus asientos con fotografías de los fallecidos durante las protestas sociales de 2022 y 2023. “¡Justicia para las víctimas!” y “¡Libertad para Pedro Castillo!”, gritaron algunos de estos congresistas.

Tras la interrupción de la ceremonia, los legisladores se retiraron del hemiciclo. Este episodio causó que los demás parlamentarios aplaudieran a Fujimori para que comenzara su pronunciamiento.

Posteriormente, las senadoras Mirtha Vásquez y Ruth Luque, así como la diputada Indira Huilca, se sumaron a los manifestantes que se protestaban contra Fujimori en la Plaza Bolívar.

“Este país está esperando que los deudos de las víctimas reciban algo de justicia. Hoy no nos podíamos quedar callados. Hemos tenido que hacer este gesto, porque la patria se celebra con ustedes, el pueblo que sufre”, enfatizó Vásquez.

Se justifican

En tanto, el diputado por Lambayeque Ernesto Zunini, de Juntos por el Perú, expresó desde sus redes sociales que el nuevo gobierno “no representa un nuevo comienzo, sino la continuidad de un modelo que ha deteriorado nuestra democracia”.

Agregó que por esa razón decidieron retirarse.

“No legitimaremos, con nuestra presencia, a quienes han antepuesto sus intereses a los del Perú”, continuó el parlamentario.

Finalmente, Zunini afirmó que se retiraron del hemiciclo por “respeto a las víctimas y en coherencia con nuestro compromiso irrenunciable de defender la justicia, la democracia y la dignidad nacional”, concluyó.