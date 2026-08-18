La capacidad resolutiva y la respuesta inmediata del personal del Hospital de Chulucanas permitieron salvaguardar la vida de un menor de 10 años que ingresó de urgencia al establecimiento de salud, con un severo cuadro de dificultad respiratoria, disminución drástica en la saturación de oxígeno y profundas sibilancias que comprometían seriamente su función vital.

LA INTERVENCIÓN. Ante la emergencia, los profesionales de salud realizaron una videobroncoscopía flexible de emergencia, procedimiento que permitió visualizar las vías respiratorias, identificar el cuerpo extraño y efectuar su extracción de manera segura.

Tras un arduo trabajo por parte de los profesionales, se confirmó que se trataba de una pieza de Lego, la cual se encontraba alojada en la vía aérea y era responsable del cuadro respiratorio presentado por el menor.

De esta manera, los profesionales de la salud, considerando la condición clínica del paciente y los riesgos asociados a un traslado, el equipo médico decidió ejecutar el procedimiento en el propio establecimiento, evitando una movilización que podía incrementar complicaciones respiratorias.

En la intervención estuvo la neumóloga Elizabeth Rengifo Flores y el cirujano Roberto Chinchay, con el apoyo de la anestesióloga Fátima Ruiz, las enfermeras Alicia Vallejos y Cecilia Briceño, y la técnica de enfermería Diana Mogollón.

Tras la extracción del objeto, el niño presentó una evolución favorable, permaneciendo bajo vigilancia del personal de salud hasta su recuperación y posterior retorno junto a su familia. Horas después, los médicos del hospital de Chulucanas otorgaron el alta médica. Los galenos indicaron que gracias a esta intervención inmediata, el menor se salvó de morir, ya que no podía respirar.

Al parecer, el incidente ocurrió sin que los adultos notaran inicialmente la ingesta del objeto. Ante este escenario, los especialistas reiteran la importancia de vigilar de cerca a los pequeños durante el juego con piezas diminutas, a fin de prevenir obstrucciones respiratorias severas que pongan en peligro sus vidas.

“Agradezco mucho primeramente a Dios y a todo el personal de salud por acudir a atender a mi hijo rápidamente y por sus manos benditas, ya que su vida corría mucho riesgo. Les envío un millón de bendiciones. Ahora él se encuentra muy estable”, dijo Yulitza Pasapera, madre del menor.​