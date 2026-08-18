Río Roma se reencontrará con sus seguidores peruanos el próximo 24 de octubre en Costa 21. El dúo mexicano regresa a nuestro país para celebrar por todo lo alto sus 15 años de trayectoria musical. José Luis y Raúl Roma llegarán a Lima para ofrecer un esperado concierto que promete estar marcado por el romanticismo, la nostalgia y sus grandes éxitos. Con una sólida trayectoria en la escena del pop romántico en español, los hermanos Roma se han consolidado como uno de los dúos más importantes de la música mexicana.

A lo largo de estos 15 años, sus canciones han acompañado historias de amor, desamor y momentos inolvidables de varias generaciones, convirtiéndose en parte de la banda sonora de miles de parejas y seguidores alrededor del mundo.Éxitos como “Me cambiaste la vida”, “Mi persona favorita”, “Te quiero mucho, mucho”, “Todavía no te olvido” y “Caminar de tu mano”, entre muchos otros, forman parte del repertorio que Río Roma prepara para esta esperada presentación en Lima. Sus melodías y letras cargadas de sentimiento han convertido al dúo en uno de los referentes indiscutibles del pop romántico latinoamericano.

El regreso de Río Roma a Lima promete ser una velada llena de emociones, donde sus grandes canciones serán las protagonistas y el público podrá disfrutar de un recorrido por los temas que marcaron la carrera de José Luis y Raúl Roma. La preventa de entradas será este 21 y 22 de agosto a través de Teleticket, con 15 % de descuento pagando con tarjetas Falabella, hasta agotar stock.