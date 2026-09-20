La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Piura publicó este sábado 19 de setiembre el cartel de candidatos correspondiente a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, como parte de las actividades preparatorias para los comicios que se desarrollarán el próximo domingo 4 de octubre.

La publicación se realizó en el frontis de la sede principal de la ODPE Piura, ubicada en el Jr. Junín 181, Piura. La actividad también se desarrolló en las oficinas distritales y en diversos espacios públicos de alta concurrencia de la circunscripción electoral, como comisarías, instituciones educativas y otros puntos estratégicos, con el propósito de acercar esta información a la ciudadanía.

El acto estuvo a cargo del jefe de la ODPE Piura, Juan Roel Godofredo Valdivia, y contó con la presencia de representantes del Jurado Electoral Especial correspondiente.

De acuerdo con los artículos 169 y 209 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859), el organismo electoral debe difundir el cartel de candidatos en lugares públicos desde quince días naturales antes de la fecha del proceso electoral.

Según la normativa, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dispone la impresión de carteles con la relación de candidatos. Cada fórmula presidencial aparece acompañada de su símbolo y colores distintivos asignados por la entidad electoral. El día de los comicios, los carteles serán instalados en los locales de votación, especialmente dentro de las cámaras secretas.

Para las ERM 2026, en esta jurisdicción se encuentran habilitados 264 809 ciudadanos, quienes sufragarán en 67 locales de votación donde se prevé la instalación de 884 mesas de sufragio.