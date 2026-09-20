Un total de 2 toneladas con 200 kilogramos de residuos fueron recolectados durante la segunda edición de “Marea Limpia”, jornada de limpieza organizada por la Municipalidad Distrital de Paracas en el marco del Día Mundial de la Limpieza de Playas. La cifra se convirtió en el principal resultado de una actividad que buscó contribuir a la recuperación y conservación del litoral.

Limpieza de la naturaleza

La jornada permitió retirar una importante cantidad de residuos que se encontraban en el entorno costero, evidenciando la necesidad de reforzar las acciones de limpieza y sensibilización ambiental. Las 2.2 toneladas de desechos recolectados representan el resultado del esfuerzo conjunto desplegado durante la actividad y ponen en evidencia el impacto que puede generar la acumulación de residuos en los espacios naturales.

En “Marea Limpia” participaron estudiantes de la I.E. 22489 de Paracas y la I.E. Renán Elías de San Andrés, además de líderes ambientales, ciudadanos y representantes de empresas privadas, entre otros. La participación de estos sectores permitió desarrollar una jornada articulada en favor del cuidado de las playas y los ecosistemas marino-costeros.

La actividad dejó como resultado no solo la recolección de 2,200 kilogramos de residuos, sino también el llamado a mantener una responsabilidad permanente sobre el manejo de los desechos.

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