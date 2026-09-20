La presidenta de la República, Keiko Fujimori, encabeza este domingo la ceremonia oficial por el Día de las Fuerzas Armadas del Perú, fecha en la que también se rinde homenaje a Nuestra Señora de la Merced, Gran Mariscala y Patrona de las Armas del Perú.

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La mandataria pasó revista a las tropas acompañada por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde Llosa, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Briceño.

La actividad que se realiza en Plaza de la Bandera, ubicada en el distrito limeño de Pueblo Libre, reúne a autoridades civiles y militares, así como a representantes de las instituciones que integran las Fuerzas Armadas, en una jornada destinada a reconocer su labor y participación en la defensa y seguridad del país.

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