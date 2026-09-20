El periodista y director del medio digital La Lupa, Kenny Yucra, denunció haber recibido amenazas de muerte la noche del 17 de septiembre de 2026 en Ica, mediante mensajes enviados por WhatsApp desde un número desconocido.

Denuncia amenazas

Según la información difundida, el reportero recibió dos videos en los que se exhibe un arma y se simula dispararle. Los autores también mencionan información sobre su vivienda y hacen referencia directa a su hijo de un año y medio.

Yucra señaló al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) que las amenazas se produjeron mientras La Lupa desarrolla investigaciones y contenidos relacionados con las elecciones de octubre. En las grabaciones, una voz asegura tener ubicado al periodista y a su familia, además de lanzar advertencias para impedir que determinada información continúe siendo difundida. “Ya lo tenemos ubicado, lo tenemos ubicado, dónde viven y todo”, se escucha en uno de los mensajes amenazantes.

Durante el mismo video, los responsables hacen referencia a una persona a la que llaman “Juanito”, nombre que aparece en medio de las amenazas dirigidas contra el periodista. Asimismo, se escucha la advertencia “si se saca esta información”, seguida de expresiones violentas contra Yucra y su familia. Las intimidaciones también alcanzan directamente a su hijo, mientras en las imágenes se exhibe un arma como parte del mensaje enviado.

Las amenazas se producen mientras La Lupa mantiene su cobertura periodística sobre el proceso electoral en Ica. Los mensajes recibidos por Yucra contienen referencias a información personal y familiar, además de imágenes de un arma y advertencias para que determinada información no sea difundida.

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