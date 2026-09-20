En el segundo trimestre de 2026, la población ocupada en la ciudad de Ica alcanzó las 179 mil 900 personas, cifra que representó un incremento de 3,1 % respecto a similar trimestre del año anterior. Así lo informó el Director Departamental de Estadística e Informática de Ica, Lic. Héctor Martín Paredes Chávez, con base en los resultados del informe técnico Perú: Comportamiento de los Indicadores del Mercado Laboral a nivel Nacional y en 28 Ciudades, elaborado a partir de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), principal encuesta especializada sobre empleo del Sistema Estadístico Nacional (SEN).

Población ocupada femenina aumentó 1,2%

Según resultados del segundo trimestre de 2026, la población ocupada femenina registró 74 mil 200 mujeres, registrando un incremento de 1,2% respecto al mismo trimestre del año anterior. Por su parte, la población ocupada masculina aumentó 4,3% en el mismo periodo.

Según grupos de edad, el mayor número de personas ocupadas se concentró en el grupo de 25 a 44 años, con 93 mil 700 trabajadores, cifra que representó un incremento de 4,2% respecto a similar trimestre del año anterior. Le siguió el grupo de 45 y más años, con 62 mil 700 trabajadores, que aumentó 2,3%; mientras que la población menor de 25 años alcanzó 23 mil 500 trabajadores, registrando un crecimiento de 0,9%.

En el segundo trimestre de 2026, la tasa de actividad en la ciudad de Ica, indicador que mide la proporción de la población en edad de trabajar que participa activamente en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo, alcanzó el 66,1%.

Por sexo, la tasa de actividad fue mayor entre los hombres, con 75,7%, mientras que en las mujeres se ubicó en 56,5%.

Durante el segundo trimestre de 2026, la tasa de desempleo en la ciudad de Ica se situó en 5,8%, lo que representó una reducción de 2,0 puntos porcentuales respecto a similar trimestre del año anterior, cuando alcanzó el 7,8%.

Cabe señalar que la presente publicación ya no difunde la tasa de desempleo por sexo, debido a que, a partir del año 2025, el coeficiente de variación supera el 15% en la mayoría de ciudades.

En el periodo julio 2025 - junio 2026, la tasa de empleo informal en la ciudad de Ica se ubicó en 53,7%, lo que representó una reducción de 3,0 puntos porcentuales respecto al periodo julio 2024 - junio 2025, cuando alcanzó el 56,7%.

En el conjunto de las 28 ciudades estudiadas por la EPEN, Ica ocupó el puesto 26, al registrar una de las menores tasas de empleo informal del país.

Según sexo, el empleo informal afectó en mayor proporción a los hombres, con una tasa de 54,9%, frente al 52,1% registrada en las mujeres.

En el periodo julio 2025 - junio 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en la ciudad de Ica alcanzó los S/ 2 290, monto que representó un incremento de 11,4 % respecto al periodo julio 2024 - junio 2025, cuando se ubicó en S/ 2 056,5.

Este resultado ubicó a Ica en el quinto lugar a nivel nacional entre las ciudades con mayores ingresos laborales. Según sexo, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo alcanzó los S/ 2 530,2 en los hombres, mientras que en las mujeres se ubicó en S/ 1 953,2.

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