El Director Departamental de Estadística e Informática de Ica, Lic. Héctor Martín Paredes Chávez, informó que, de acuerdo con los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades Indígenas, el departamento de Ica registra una población total de 1 millón 33 mil 185 habitantes, superando por primera vez el millón de residentes y consolidándose como una de las regiones con mayor crecimiento demográfico del país.

Crecimiento sostenido de la población

Esta cifra representa un incremento de 139 mil 893 habitantes respecto al Censo Nacional 2017, cuando la población departamental ascendía a 893 mil 292 habitantes. En términos porcentuales, el crecimiento intercensal fue de 15,7%, reflejando la sostenida expansión demográfica observada en el departamento durante los últimos años.

Asimismo, la población efectivamente censada alcanzó 1 millón 16 mil 708 habitantes, mientras que la población omitida estimada fue de 16 mil 477 personas, equivalente a 1,6% de la población total.

La evolución histórica de la población evidencia el importante crecimiento experimentado por el departamento durante los últimos 85 años. En 1940, Ica contaba con 144 mil habitantes; en 1961 alcanzó los 261 mil; en 1993 superó por primera vez el medio millón de personas y, en 2017, registró 893 mil 292 habitantes.

Los resultados censales confirman que la región ha superado la barrera del millón de habitantes, consolidando una tendencia de crecimiento demográfico que coincide con el dinamismo de actividades económicas como la agroexportación, el comercio y el turismo, sectores que han contribuido al desarrollo y atractivo del departamento.

Aumenta la densidad poblacional

El incremento de la población también se refleja en una mayor densidad poblacional. Mientras que en el 2017 se registraban 39,9 habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km2), en 2025 la cifra se elevó a 48,5 habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km2), lo que representa un incremento absoluto de 8,6 habitantes por kilómetro cuadrado (hab./km2), durante el periodo intercensal.

Este comportamiento evidencia una mayor ocupación del territorio y plantea desafíos para la planificación urbana, la provisión de servicios públicos, la infraestructura y el ordenamiento territorial.

Según los resultados censales, la población femenina alcanza las 519 mil 184 personas (50,3%), mientras que la población masculina suma 514 mil 001 personas (49,7%). En consecuencia, el índice de masculinidad se sitúa en 99 hombres por cada 100 mujeres.

El grupo de 15 a 59 años reúne a 645 mil 751 habitantes, equivalente al 62,5% de la población total, constituyéndose en el segmento más numeroso de la población regional. Por su parte, la población de 0 a 14 años alcanza los 246 mil 282 habitantes (23,8%), mientras que las personas de 60 y más años suman 141 mil 152 personas (13,7%).

Los resultados censales también evidencian cambios en la estructura demográfica de la región. La edad promedio de la población alcanza los 33,3 años, mientras que el índice de envejecimiento se ubica en 57,3. Esto significa que por cada 100 personas menores de 15 años existen aproximadamente 57 adultos mayores de 60 y más años, situación que refleja el avance gradual del proceso de envejecimiento demográfico en el departamento, asociado a la reducción de la fecundidad y al aumento de la esperanza de vida.

Asimismo, la densidad de población adulta mayor alcanza los 6,6 habitantes por kilómetro cuadrado, indicador que muestra la creciente presencia de este grupo poblacional en el territorio regional.

Otro indicador relevante para el departamento de Ica es la Tasa Global de Fecundidad (TGF), que según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2024, se sitúa en 1,9 hijos por mujer en edad fértil.

Esta cifra confirma la tendencia de reducción de la fecundidad observada durante los últimos años, asociada a diversos factores sociales, educativos y económicos que han influido en la dinámica reproductiva de la población.

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