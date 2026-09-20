Un joven repartidor de delivery fue asesinado a balazos en la intersección de las calles Raimondi y Ciro Alegría, en el distrito limeño de Villa María del Triunfo.

La víctima, identificada como Fran Alex Tamara, de 23 años, habría sido atacada luego de acudir a entregar un pedido de pollo a la brasa.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el joven llegó en su motocicleta al lugar indicado para entregar el pedido. Allí lo esperaban dos sujetos, uno de los cuales habría fingido ser el cliente.

Mientras simulaba revisar su celular, el segundo hombre se acercó a la víctima, la agredió físicamente y le disparó tres veces en la cabeza.

Tras el ataque, los presuntos agresores huyeron a bordo de una motocicleta lineal.

Los familiares señalaron que las cámaras de seguridad habrían registrado los rostros de los involucrados y solicitaron a las autoridades realizar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del crimen.

El hermano de la víctima contó que Fran Alex cursaba los últimos ciclos de Enfermería y se encontraba a aproximadamente tres meses de obtener su título profesional.

Trabajaba como repartidor para solventar sus gastos y deja un hijo de tres años, quien reside en la ciudad de Huaraz.

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