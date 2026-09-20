Jorge Petrozzi, abogado de la familia del escolar que denunció haber sufrido una agresión sexual dentro de un bus del Liceo Naval Almirante Guise, lamentó que la institución educativa aún no habría identificado ni denunciado a los adultos que se encontraban en la unidad durante los hechos. Según señaló, se trataría de dos docentes y el conductor.

En declaraciones a RPP, Jorge Petrozzi afirmó que la familia tomará acciones legales para identificar a estas personas y determinar las responsabilidades que correspondan. El abogado cuestionó que, hasta el momento, ni el colegio ni otra autoridad hayan realizado acciones para establecer quiénes eran los adultos que acompañaban a los estudiantes durante el traslado.

El letrado también cuestionó que ni él ni los abogados del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) pudieran ingresar a la audiencia judicial realizada el último viernes, en la que se dispuso el internamiento de seis alumnos presuntamente involucrados en el caso.

Los adolescentes fueron trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, donde permanecerán cuatro meses mientras continúan las investigaciones.

Por otro lado, Petrozzi afirmó que ningún representante del Liceo Naval se habría comunicado con la víctima para expresarle apoyo. Según indicó, la única reunión sostenida con la familia fue de carácter administrativo.

Asimismo, sostuvo que el menor habría sido víctima de bullying y acoso escolar desde tiempo atrás, situación que, según su versión, era conocida dentro de la institución educativa. “ Esto ya venía de antes y el colegio lo sabía, no ha protegido a este menor (...) Era público, porque en el colegio todo el mundo sabía que había bullying y había acoso y abuso. (...) Por eso es que cuando estos hechos han ocurrido ni a los profesores ni a nadie les ha sorprendido quiénes han sido los autores” , incidió.

El abogado consideró que estos antecedentes deben ser tomados en cuenta durante las investigaciones y afirmó que podrían existir responsabilidades penales, civiles y administrativas por parte de quienes estuvieron a cargo del colegio. Mientras tanto, las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer la agresión y determinar las responsabilidades correspondientes.

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