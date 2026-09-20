El Ministerio Público investiga el asesinato de la periodista y candidata Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash, bajo la hipótesis de la presunta comisión del delito de sicariato . La Fiscalía informó que se han dispuesto diversas diligencias para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de los involucrados.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó la detención de personas presuntamente vinculadas con el asesinato. Según declaró a RPP, entre los intervenidos se encontrarían el presunto sicario, un supuesto financista y otra persona que habría transportado previamente al atacante. Gálvez señaló que existen elementos suficientes que sustentan estas detenciones.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público dispuso recoger las declaraciones de las personas que resultaron heridas durante el ataque y obtener las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel donde presuntamente se hospedó uno de los involucrados.

También se realizarán una pericia de absorción atómica y la necropsia de ley.

Respecto al móvil del crimen, el fiscal de la Nación indicó que se manejan varias hipótesis y evitó adelantar detalles para no afectar las investigaciones.

Gálvez mencionó que Aponte era una periodista “bastante frontal” y que ello le habría generado diversos frentes de conflicto, aunque precisó que la Fiscalía continuará recabando evidencias para determinar las circunstancias y responsables del asesinato.

Rechazo

El Gobierno Regional de Áncash y distintas personalidades condenaron el ataque contra la comunicadora.

En tanto, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) exigió una investigación profunda por el asesinato de la comunicadora Susy Aponte Polo, de 43 años.

🚨 #LoÚltimo | Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas (Tercer Despacho) asumió competencia en la investigación por el ataque armado en agravio de Susy Aponte, ocurrido en Caraz, Áncash, y recalificó el delito a presunto sicariato.



✅ El fiscal provincial Raúl… pic.twitter.com/5N2Cn1GicR — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) September 20, 2026