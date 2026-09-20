La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica realizó este sábado 19 de setiembre la publicación oficial del cartel de candidatos con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, en cumplimiento del cronograma electoral establecido.

Proceso electoral

El cartel contiene las listas de postulantes al gobierno regional, alcaldes provinciales y alcaldes distritales. Los carteles fueron colocados en el frontis de la sede institucional y diversos espacios públicos de alta concurrencia, entre ellos centros de salud y comisarías de los 24 distritos y un centro poblado de las provincias de Ica, Nasca y Palpa.

De acuerdo con los artículos 169 y 209 de la Ley Orgánica de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe difundir el cartel de candidatos en lugares públicos con una anticipación de 15 días previos a la fecha del proceso electoral, programado para el 4 de octubre.

Según la disposición, el organismo electoral dispone la impresión de carteles que contengan la relación de candidatos. Cada fórmula o lista lleva, en forma visible el símbolo y los colores que les hayan sido asignados por la ONPE. El día de los comicios, los carteles de candidatos son implementados en los locales de votación, especialmente, dentro de las cámaras secretas

Por otro lado, la ODPE Ica exhortó a los ciudadanos designados como miembros de mesa a participar en las jornadas de capacitación programadas para el 20 y el 27 de setiembre, en locales los habilitados para tal fin. Asimismo, recordó a la ciudadanía que se encuentra disponible la plataforma digital de consulta tu local de votación https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/inicio para verificar si son miembros de mesa y dónde le tocará votar.

Para estas Elecciones Regionales y Municipales 2026, en la circunscripción de la ODPE Ica, acudirán a sufragar 407,320 electores hábiles en 145 locales de votación donde se prevé instalar 1,372 mesas de sufragio.

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