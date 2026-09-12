En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recibió el material de capacitación que será utilizado en la preparación de los diversos actores electorales que participarán en los comicios del próximo 4 de octubre.

Proceso electoral

Entre los materiales recibidos se encuentran instrumentos pedagógicos que reproducen las condiciones de una mesa de sufragio y que serán empleados en los talleres de capacitación programados en las oficinas distritales y en el centro poblado de la circunscripción electoral, así como en las jornadas nacionales masivas de capacitación a miembros de mesa previstas para los domingos 20 y 27 de setiembre.

Los paquetes contienen kits de instalación, modelos de cédulas de sufragio y actas de escrutinio, manuales de instrucciones, ánforas plegables, sobres plásticos y otros insumos que permitirán desarrollar ejercicios prácticos y simulacros, con el propósito de fortalecer el conocimiento y la correcta aplicación de los procedimientos electorales durante la jornada.

Asimismo, la ODPE Ica recibió material diferenciado destinado a la capacitación de personeros, electores, integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público de acuerdo con las funciones y características de cada actor electoral.

En los próximos días, las cartillas y demás materiales serán distribuidos a las 31 oficinas distritales y al centro poblado de la jurisdicción, con el propósito de reforzar la capacitación de los 12,348 ciudadanos seleccionados para ejercer como miembros de mesa, entre titulares y suplentes.

Para las ERM 2026, la ONPE tiene previsto instalar 1,372 mesas de sufragio en 146 locales de votación, distribuidos en 24 distritos y un centro poblado de las provincias de Ica, Nasca y Palpa, donde un total de 407,320 electores hábiles están convocados a emitir su voto.

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