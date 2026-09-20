El fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada de Prevención del Delito de Ica, George Máximo Cordano Alvarado de 34 años de edad, fue hallado muerto la mañana del sábado 19 de setiembre en su domicilio, ubicado en la urbanización Villa Club, en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica.

Letrado fallecido

Hasta la viviendo llegaron representantes de la Fiscalía y la Policía Nacional para las investigaciones. Se dispuso el levantamiento del cádaver y su traslado a la morgue de Ica.

El fallecimiento del representante del Ministerio Público generó consternación entre familiares, colegas y distintas instituciones que tuvieron relación con su labor profesional.

Tras conocerse la noticia, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Junín expresó sus condolencias a Emperatriz Ordoñez Alvarado por el fallecimiento de su familiar George Máximo Cordano Alvarado.

“Acompañamos a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso. Que Dios brinde fortaleza y consuelo a toda su familia en estos momentos de dolor”, señaló la institución a través de su mensaje de condolencias.

Cordano Alvarado también había desarrollado actividades vinculadas a la prevención del delito y la orientación sobre el marco legal. Una muestra de ello consta en la Resolución de Alcaldía N° 286-2025-MDPN/A, emitida el 22 de agosto de 2025 por la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

Mediante dicho documento, la comuna resolvió reconocer y felicitar a George Máximo Cordano Alvarado, fiscal adjunto de Prevención del Delito de la provincia de Ica, por su participación como ponente en una actividad de capacitación.

Según la resolución, el reconocimiento estuvo relacionado con la charla brindada sobre prevención del delito, defensa de la legalidad, actuación en casos de flagrancia, conocimiento del ordenamiento jurídico y promoción de una cultura de paz.

La muerte del fiscal deja consternación entre quienes compartieron labores con él en el ámbito de la administración de justicia y las acciones de prevención del delito en la provincia de Ica.

Desde el Distrito Fiscal Ica, la Dra. Carmen Rosa Delgado Ccana, Presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Ica, junto a los señores fiscales y el personal administrativo, expresaron sus más profundas condolencias por el sensible fallecimiento del fiscal Cordano Alvarado.

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