El primer intento para ejecutar el desalojo en Villa El Diluvio terminó suspendido la mañana de este sábado 19 de septiembre, luego de que las autoridades determinaran que no existían las garantías necesarias para continuar con la intervención.

Desalojo suspendido

Desde horas de la madrugada, moradores permanecieron en el sector mientras se registraban barricadas, quema de llantas y bloqueo de algunos accesos. La diligencia buscaba recuperar un terreno destinado al Parque Zonal N.° 02, ubicado en la urbanización Santa Rosa del Palmar, en la provincia de Ica.

El procedimiento estuvo a cargo del ejecutor coactivo del Servicio de Administración Tributaria de Ica (SAT Ica), con participación de la Municipalidad Provincial de Ica y presencia de la Policía Nacional. La medida comprende la recuperación de 11,533.36 metros cuadrados, área que el SAT identifica como destinada a recreación pública. En enero de este año, la entidad ya había dispuesto la ejecución forzosa y demolición de las construcciones existentes en el lugar.

La tensión comenzó desde tempranas horas, cuando algunos pobladores bloquearon accesos y quemaron llantas ante la llegada de las autoridades. En Villa El Diluvio residen alrededor de 100 familias, varias de las cuales optaron por permanecer dentro de sus viviendas durante la diligencia, mientras se reportó la presencia de niños y adultos mayores. Una persona también sufrió una descompensación de salud durante los incidentes registrados en el sector.

Ante este escenario, el ejecutor coactivo confirmó que el procedimiento no continuaría durante la jornada. “Tenemos que verificar que verdaderamente se encuentren las condiciones adecuadas para poder ejecutar la ejecución coactiva”, declaró Jorge Gutiérrez.

Precisó que todavía no existe una nueva fecha para realizar la intervención y que se informará de lo ocurrido para evaluar las disposiciones que correspondan antes de retomar el procedimiento.

La controversia por este terreno se arrastra desde hace varios años y comprende resoluciones administrativas y posteriores procesos judiciales. Documentación de la Municipalidad Provincial de Ica muestra que en 2018 la comuna autorizó iniciar acciones legales para conseguir el cumplimiento de la Resolución de Gerencia N.° 018-2007-GDU-MPI, ante las dificultades que entonces existían para efectuar el desalojo y demolición de las construcciones de Villa El Diluvio.

En 2026, el proceso volvió a avanzar. En enero, el SAT Ica emitió una resolución de ejecución coactiva que dispuso el desalojo forzoso y la demolición de las construcciones ubicadas en el área de 11,533.36 metros cuadrados. Posteriormente, el Primer Juzgado Civil de Ica volvió a requerir el cumplimiento de las actuaciones relacionadas con la recuperación del terreno.

Antes del operativo de este sábado, los ocupantes habían sido comunicados sobre la diligencia y se les solicitó retirar voluntariamente sus pertenencias, animales y materiales desmontables. El SAT sostuvo que los recursos judiciales planteados para impedir la intervención no suspendían el procedimiento.

Desde Villa El Diluvio, sin embargo, sus representantes mantienen cuestionamientos sobre la situación jurídica del predio y rechazan la forma en que se viene desarrollando el proceso. La asociación sostiene que existen aspectos pendientes respecto a la inscripción del terreno y su condición como parque, argumentos que forman parte de su oposición al desalojo. Esta postura contrasta con la posición del SAT y de representantes de Santa Rosa del Palmar sobre el destino y recuperación del área.

Uno de ellos es el dirigente de Santa Rosa del Palmar, Jesús Shimabukuro, quien señaló que el operativo había sido coordinado previamente con la Policía, el SAT y la Municipalidad Provincial de Ica. Tras la suspensión, aseguró que continuarán solicitando que se cumplan las disposiciones vinculadas al terreno. “Nosotros los dirigentes de Santa Rosa del Palmar no nos damos por vencidos, nosotros vamos a insistir en este tema”, declaró.

Shimabukuro también afirmó que algunas familias habían comenzado a retirar sus pertenencias antes de la intervención, aunque otro grupo decidió permanecer en el sector. El dirigente sostiene que las resoluciones administrativas y judiciales respaldan la recuperación del espacio; mientras tanto, los moradores que se oponen al procedimiento mantienen sus cuestionamientos.

Por ahora, el desalojo permanece suspendido y no existe una nueva fecha confirmada para su ejecución. Gutiérrez indicó que deberán revisarse nuevamente las condiciones y las garantías necesarias antes de proceder, además de considerar lo que disponga el juzgado.

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